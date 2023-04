Mourinho: “Ko immeritato, ma sono ottimista. Infortuni Dybala e Abraham…”

La Roma ha perso per infortunio Tammy Abraham e Paulo Dybala contro il Feyenoord: ecco le parole di José Mourinho

La Roma ha perso per infortunio Tammy Abraham e Paulo Dybala contro il Feyenoord. Dopo il ko per 1-0 nell'andata dei quarti di finale di Europa League, l'allenatore giallorosso José Mourinho ha parlato così a Sky Sport: "Infortuni? Non lo so, non so dirvi. Bastano le sensazioni in campo, hanno detto fuori fuori entrambi. Non ho parlato né con loro né coi medici. Abraham spalla, Dybala muscolare".

PELLEGRINI - "Scelta mia, non infortunio. Non c'entra niente col rigore, quello è un errore di tutti, non di uno solo".

ANCORA DYBALA E ABRAHAM - "La squadra non segna i gol che doveva fare in campo. Non abbiamo Haaland davanti. Facciamo sempre il massimo noi, abbiamo giocato con dignità, sacrificio, grande applicazione. Il risultato poteva essere diverso. Domenica giochiamo una partita dura, poi giovedì, non abbiamo tante rotazioni, probabilmente perdiamo Paulo e Tammy per queste due partite. Ma l'Olimpico c'è sempre, non sbaglia mai. Sono ottimista per il ritorno, ma sono preoccupato prima per domenica. Tutti i miei giocatori sono importanti, quando li perdi, le opzioni sono meno. Questa è una preoccupazione. Ma facciamo sempre il massimo noi, il ko è immeritato stasera, ma non fa parte del mio vocabolario. Il secondo tempo ora si gioca a Roma, ora testa all'Udinese".