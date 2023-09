L’Equipe: “Giroud torna a Milano: esami ok, nessun problema fisico ma inutile rischiare”

Come riportato da L'Equipe, gli esami strumentali svolti oggi non hanno evidenziato alcun problema. Giroud, però, salterà l'amichevole di martedì contro la Germania e farà ritorno a Milano per completare il recupero in vista della sfida contro l'Inter di sabato 16. "Giroud ha concordato con Deschamps che era preferibile non prendere rischi", commenta l'Equipe che conferma come Giroud non sarà rimpiazzato da altri attaccanti.