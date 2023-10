La Stampa – “Fagioli si è autodenunciato”. Così spera di evitare il peggio

Tiene banco il caso Nicolò Fagioli in casa Juventus. Oggi La Stampa aggiorna sulla situazione e in particolare sulla possibile squalifica del centrocampista bianconero: "Sperava di poter affrontare finalmente una stagione senza problemi extracampo ed invece la Juventus si trova alle prese con il caso Fagioli, indagato dalla Procura di Torino per scommesse su piattaforme illegali, dopo aver già perso Pogba per una positività al doping.