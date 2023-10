Rinnovo Dumfries, l’Inter accelera: affondo prima della ripresa? I dettagli

Dumfries, protagonista di un avvio di stagione molto positivo, verrà quindi gratificato per quanto fatto. Si legge ancora: "Il rinnovo fino al 2027 è un premio per la crescita, costante nonostante qualche alto e basso e anche per un inizio di stagione ad alte frequenze con due reti e tre assist. Si negozierà per alzare l’ingaggio che per ora è fermo a 2,5 milioni: 4 è l’orizzonte più plausibile, più o meno alle altezze del prossimo nuovo contratto di Dimarco. Gli esterni titolari avranno lo stesso status, insomma".