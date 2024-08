Paulo Fonseca , allenatore del Milan , su Skysport ha parlato del pareggio al quinto minuto di recupero contro il Torino. «È un piacere stare con voi dopo tanto tempo. Mi aspettavo i primi 80 minuti come gli ultimi dieci? Non mi aspettavo la perfezione adesso ma devo dire che non abbiamo fatto un buon primo tempo, il secondo tempo è stato diverso, abbiamo recuperato palla più avanti e abbiamo avuto opportunità sufficienti anche per vincere la partita», ha detto.

«Servirà un'altra settimana per chi è entrato dopo per migliorare fisicamente, quando sono entrati Morata e Thiago Hernandez, come Reijnders, hanno fatto bene, devono recuperare la forma fisica. Milan molto esposta ad attacco avversario? Penso sia un problema collettivo e non solo dei difensori. Nel primo tempo non siamo riusciti a pressare avanti e il Toro arrivava comunque in porta. La squadra deve migliorare in generale la fase difensiva, è una squadra un po' passiva, voglio una squadra aggressiva, che recuperi palla e non lasci giocare le altre squadre. Al Toro abbiamo lasciato tempo e spazio nella prima fase per giocare con calma», ha aggiunto il tecnico.