Le parole del calciatore rossonero dopo il pari in extremis contro il Torino

Alvaro Morata , dopo il pari contro il Torino agguantato nei minuti di recupero, per due a due ha parlato ai microfoni di Skysport. Il calciatore rossonero ha detto: «Esordio da sogno? Non è un esordio bellissimo perché il mio gol era un pari, dovevamo dare un altro messaggio a casa, ma abbiamo dato comunque un messaggio importante».

«Una squadra che era morta ha dimostrato che avremmo vinto se fosse durata altri cinque minuti la partita. Domani lavoreremo sul cambio di mentalità, qua bisogna vincereIl Toro ha ottimi giocatori, ogni Serie A e della CL sarà dura, siamo il Milan e dobbiamo pedalare. San Siro è bellissimo, ma con questa maglia. Avevo giocato già qua, ma adesso ho visto cosa significare qua in casa. Non prometto gol e vittorie ma posso promettere di lavorare come quello che deve farlo di più», ha aggiunto il calciatore rossonero.