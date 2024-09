Milan, Gabbia: “I primi tre punti e sono fondamentali. Dato un segnale”

Le parole del giocatore rossonero a DAZN dopo la vittoria dei rossoneri per quattro a zero contro il Venezia

«Conta aver fatto gol e i primi tre punti. Mi sembra di aver toccato qualcosa ma se anche avesse fatto gol Fofana come sembra conta aver fatto i primi tre punti fondamentali. Abbiamo cercato di dare un segnale alla partita subito. Il boato di San Siro era bello da sentire anche per lui alla prima in questo stadio». Matteo Gabbia, giocatore del Milan, ha parlato della rete che sembrava avesse segnato lui a Venezia, poi assegnato a Fofana e ha parlato anche del momento rossonero.