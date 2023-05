Gasperini: “Inter costruita apposta per dar fastidio al City. Ha buone chance”

"L'Inter è entrata in campo con adrenalina incredibile che noi non abbiamo saputo contrastare. Ma poi siamo venuti fuori bene, anche se partire dal 2-0 ha reso tutto più complicato. Futuro? Vedremo a fine campionato. Ho un ottimo rapporto con i Percassi, conoscono tutte le mie considerazioni. La gente non ha mai fatto mancare il suo apporto e anche per questo la squadra è riuscita a gettare il cuore oltre l'ostacolo, raggiungendo una qualificazione europea molto bella. Io rispetto sempre le visioni di tutti, io esporrò le mie, sperando che combacino. Hojlund? Ha solo 20 anni, va preso con pregi e difetti. Ma per la sua età è fra i più bravi. Sarà importante come lavorerà su se stesso. Non può ancora essere maturo, deve giocare e allenarsi. Arriverà sicuramente in una big. Paragonarci alle big ha sminuito un po' le vittorie che abbiamo fatto, è stata una polemica che ci ha accompagnati per tutta la stagione. Finale di Champions? Il Manchester City è la squadra più forte del mondo, ma l'Inter è costruita apposta per per dargli fastidio. Conteranno tanto gli episodi. L'Inter ha buone chance, è la squadra che più di tutte può metterli in difficoltà".