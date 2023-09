GdS – Giroud, testa bassa e ghiaccio sulla caviglia, ma in Inter-Milan vuole esserci

C'è un po' di apprensione in casa Milan per le condizioni della caviglia di Olivier Giroud, che però ha già provato a rassicurare in vista del derby con l'Inter. Tutto ovviamente è legato al colpo subito ieri in Francia-Irlanda al 24' da Egan, che lo ha costretto a lasciare il campo. Si legge sulla Gazzetta dello Sport: "Il bomber milanista è stato così costretto a cedere il posto all’interista Thuram, andato poi in gol, il primo in nazionale. Per Marcus, «una bella serata». Agli antipodi di Olivier che però a fine partita è ottimista: «Il dolore è stato tanto, ma adesso va già meglio e sabato sera nel derby spero di esserci». Giroud è uscito a testa bassa, coprendosi con la maglia gli occhi, andando dritto negli spogliatoi, da dove è tornato con una sacca di ghiaccio alla caviglia".