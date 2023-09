Tiago Djalò, l’Inter si muove per averlo a 0: “E può arrivare già a gennaio se…”

"Per Tiago Djaló le porte dell’Inter restano sempre aperte ". Apre così il focus di Tuttosport sul mercato dell'Inter, con il club nerazzurro che ha ancora sul suo taccuino il difensore portoghese classe 2000 e mira ad un altro colpo top a parametro zero. Spiega il quotidiano: "Un’estate fa, il portoghese con trascorsi nella Primavera del Milan, era il primo nome della lista tra i possibili sostituti di Milan Skriniar; mentre oggi - nonostante sia ai box da marzo per la rottura del crociato del ginocchio destro - resta al centro del mirino anche perché il suo contratto andrà in scadenza nel giugno 2024.

Djaló non ha ancora rimesso piede in campo dopo l’infortunio con il Lilla ma è garantito che, quando lo farà, Piero Ausilio - da sempre ammiratore del ragazzo - sguinzaglierà i suoi osservatori per monitorare il suo rendimento e, soprattutto, se il gravissimo infortunio non avrà lasciato strascichi. Djaló ha tutto per fare al caso dell’Inter: può giocare in almeno un paio di ruoli al centro della difesa (dove i 35 anni di Francesco Acerbi consigliano di iniziare a trovarne un erede), è un giocatore moderno e - il che non guasta - se strappato al Lilla da svincolato, può diventare una robusta plusvalenza a bilancio avendo soltanto 23 anni. Unire sostenibilità alla necessità di mantenere competitiva la squadra è la stella polare per il direttore sportivo e per questo motivo l’Inter potrebbe anche decidere di anticipare i tempi dell’operazione a gennaio, naturalmente previo pagamento di un conguaglio al Lilla".