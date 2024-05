«Il gol che più mi rappresenta? Per forza quello in cui mi sono girato e prima di quel momento non capivo bene cosa fosse il Milanper i milanisti. Era tanto grato e orgoglioso di giocare per la maglia ma dopo quella doppietta raramente ho vissuto una passione, un amore come quello che ho vissuto in questo stadio. Devo dire grazie ai tifosi per la passione che condividiamo». Così Olivier Giroud, dopo la partita con la Salernitana finita tre a tre, ha parlato ai microfoni di DAZN del derby con l'Inter, quello della stagione dello scudetto rossonero, nel 2022.