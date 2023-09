Giuntoli: “Juve arrabbiata dopo la sconfitta col Sassuolo. Abbiamo valutato…”

«Ho visto una Juve arrabbiata dopo la sconfitta col Sassuolo, non ci ha fatto bene, ma abbiamo analizzato cose positive e negative, cerchiamo di continuare a crescere e nei giorni scorsi ho visto tutti più sereni. Se ho avuto modo di parlare alla squadra? Abbiamo fatto la gestione normalmente, siamo tutti i giorni al campo, abbiamo valutato la prestazione e non gli episodi. In tutte le gare ci sono cose positive e cose negative da non ripetere. Chiesa? Siamo contenti di Federico, è un ragazzo in crescita, ha avuto problemi fisici e ora ce lo godiamo, lui come altri ragazzi giovani sta prendendo la leadership dello spogliatoio e siamo contenti», ha detto prima del fischio d'inizio.