Milan, Ibrahimovic: “Non abbiamo giocato al nostro livello. Quando sei campione d’Italia…”

"Sapevamo sarebbe stata una partita complicata, lo è stata anche in passato. Non abbiamo giocato al nostro livello, non ci sono scuse. Quando giochi da campione d'Italia in carica per tutti gli avversari è una finale, tutti ti vogliono battere. Questa squadra non ha tanta esperienza nel giocare da campione d'Italia, ma non è una scusa. Dobbiamo continuare a lavorare e studiare cosa non sta andando nel migliore dei modi. Bisogna avere fiducia e credere in quello che stiamo facendo".