Il capitano del Milan, Davide Calabria , è stato sentito lunedì dagli investigatori della Squadra Mobile di Milano nell'inchiesta sul tifo organizzato milanese che il 30 settembre ha portato all'arresto di 19 persone e l'azzeramento dei vertici delle curve di Inter e Milan. Il 27enne capitano dei rossoneri è stato sentito in particolare sul perché l'8 febbraio 2023 si sia presentato accompagnato dal giornalista e fotografo ufficiale del club Daniele Mascolo presso il bar Italian Drink di corso Roma a Cologno Monzese per incontrare il capo ultras della curva rossonera, Luca Lucci.

Ad accoglierli in quell'occasione, prima dell'ingresso nel locale, è lo storico capo ultras del Milan Carlo Giovanni Capelli detto 'il Barone'. L'incontro che avviene alle 17.40 è anticipato da una telefonata, intercettata nel corso delle indagini sull'omicidio di Vittorio Boiocchi, dal contenuto "inequivocabilmente criptico" si legge agli atti dei pubblici ministeri Paolo Storari e Sara Ombra. E' quella fra 'il Barone' e lo stesso Lucci che inizialmente non capisce chi sia il "soggetto da incontrare" e sminuisce l'evento ("nooo Gianca non fino a tardi, eeeh a che ora viene questo qua?").