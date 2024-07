"Siamo in preparazione, abbiamo fatto un sacco di allenamenti e fa parte di questo periodo essere stanchi in partita. Abbiamo provato a fare quello sui cui abbiamo lavorato fino adesso - conferma Calabria -, c'è tanto da vedere, da approfondire, da imparare. Fa parte del percorso, certe cose ci sono riuscite bene, altre non come volevamo, ma siamo solo all'inizio e dobbiamo migliorare parecchio".