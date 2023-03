Inter-Lecce, Baroni: “Queste partite aiutano a crescere. Ci portiamo via qualcosa”

Dopo il due a zero incassato a San Siro, Marco Baroni - allenatore del Lecce - ha parlato ai microfoni di DAZN e ha analizzato i novanta minuti contro l'Inter . Queste le sue dichiarazioni: «Se mi aspettavo qualcosa di più? Sono gare che ci aiutato a crescere. La gara è stata difficile chiaramente a livello tecnico per il livello dell'Inter, abbiamo avuto l'atteggiamento giusto ma nella gestione della palla abbiamo fatto diversi errori tecnici e questo chiaramente ha fatto un po' la differenza. Perché in realtà la squadra mi è piaciuta da un punto di vista tecnico, credo che sia una sconfitta di quelle che serve».

Questo è un campo sul quale alcuni sono scesi per la prima volta contro una squadra che, come avevo detto prima della partita, non si può affrontare in maniera ordinaria ma in maniera straordinaria. Abbiamo commesso qualche errore tecnicamente e loro sono stati molto bravi nonostante la nostra pressione. L'Inter ha fatto la differenza. Ma queste partite per noi sono bellissime, servono per un percorso di crescita, bisogna considerarla un'opportunità. Ci portiamo comunque via qualcosa.