Lecce, Sticchi Damiani: “Baschirotto out contro l’Inter? Il giallo non mi convince”

Saverio Sticchi Damiani, presidente del Lecce, ha parlato dopo la sconfitta interna contro il Sassuolo. Queste le considerazioni del numero uno dei prossimi avversari dell'Inter in campionato: "Sul campo avremmo meritato di pareggiare una partita condizionata dal vento e dall’occasione enorme mancata da Strefezza, già autore di tante prodezze in passato. Il pareggio ci stava, anche se è mancata un po’ di qualità per via dell’assenza di Di Francesco per squalifica, e di Umtiti non ancora pienamente recuperato".