Italiano: “Inter grandissima squadra, merito dei ragazzi. Pagherò cena a tutti”

Finisce 0-1 il match di San Siro tra Inter e Fiorentina valido per la 28ª giornata di Serie A. Decide il gol nella ripresa di Bonaventura . Di seguito le dichiarazioni a DAZN rilasciate dall’allenatore viola Vincenzo Italiano al termine della partita: “Il nostro obiettivo era risalire, riguadagnare posizioni, dopo Verona era complicato. Stiamo rispondendo in maniera egregia con prestazioni e vittorie, contro una grandissima squadra come l’Inter, una partita bellissima e ricca di occasioni. Va dato merito ai ragazzi. Davanti sono distanti e fortissime.

Click? Verona, troppo importante, ho visto qualcosa di diverso nei ragazzi. Si sono sbloccati i nostri attaccanti, siamo diventati più concreti. Grande sacrificio con e senza palla con molta applicazione, la solidità parte anche da questo. Sapete come si sta quando non arrivano i risultati, quando arrivano le critiche… Sono felice di aver trovato la soluzione coi ragazzi, la ricetta per questi risultati, mi rende felice. Dovrò pagare una cena, è la mia prima vittoria in carriera a San Siro.