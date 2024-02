«Improvvisamente delusi? Noi comunque lavoriamo per il nostro percorso, per tornare in CL. Ci siamo ritrovati a lottare con l'Inter, ora ci sono tanti punti di svantaggio ma dobbiamo fare con serenità il nostro percorso senza andare in panico. Dobbiamo continuare a lavorare». Andrea Cambiaso ha parlato a DAZN della sconfitta della Juve con l'Udinese e della differenza di punti in classifica con i nerazzurri.