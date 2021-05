Gds – Juve, chiesto ai giocatori di spalmare 4 mesi di stipendi. Già fatto nel 2020

La Juve in queste settimane ha chiesto a tutti di posticipare il pagamento di alcune mensilità, in alcuni casi quattro

Nonostante molti media, uno in particolare impegnato in una Guerra Santa contro l'Inter e gli interisti che non si capisce da dove nasca, abbiano descritto solo la società nerazzurra come un Titanic, ecco che piano piano emerge la verità sullo stato di tutto il calcio italiano.