GdS – Dybala-Juve, all’argentino mancano 3 mln. Ecco cosa può accadere

Ad un certo punto si parlava di un contratto pronto per lui in via della Liberazione. Ma Dybala alla fine non è mai arrivato all'Inter, che invece ha ripreso in prestito Lukaku . L'argentino è andato alla Roma. E lo ha fatto dopo tanti anni alla Juve, il club che gli aveva fatto credere di voler rinnovare il suo contratto, ma che poi ha preferito non puntare più su di lui, ha ritenuto troppi i soldi richiesti da lui e dai suoi agenti e lo hanno liberato a parametro zero.

Ora si parla di Juve-Dybala anche nell'inchiesta Prisma. Il nome dell'argentino si legge negli atti della Procura "per via di un accordo sul pagamento di alcuni stipendi che il club fece con i giocatori nel periodo del Covid. In un faldone depositato dai pm della Procura di Torino spicca l’audizione del legale di Dybala, Luca Ferrari, che ha confermato come il suo assistito debba ancora percepire più di 3 milioni per effetto delle mensilità sospese. In più - tramite l’avvocato - Dybala chiede una cifra per responsabilità precontrattuale del mancato rinnovo, cioè la differenza tra quanto avrebbe guadagnato alla Juve e quello che poi è andato a percepire alla Roma", si legge su La Gazzetta dello Sport. Insomma, l'amore tanto a lungo durato della società bianconera con la Joya rischia di finire in un'aula di tribunale.