Belgio, De Bruyne è il nuovo capitano.  Lukaku e Courtois sono i vice

Romelu Lukaku è in ritiro con il Belgio e si è regolarmente allenato con il gruppo. I giornali belga si sono concentrati oggi sulla fascia da capitano. E scrivono che oggi la squadra ha conosciuto il nuovo staff tecnico. C'era curiosità per capire chi sarebbe stato il nuovo capitano della Nazionale. La scelta è ricaduta su Kevin De Bruyne, che indosserà la fascia per la prima volta durante la partita di qualificazione agli Europei di venerdì in Svezia.