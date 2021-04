Graziani fa arrabbiare Mauro: “La Juve non ha gioco. Con Conte lotterebbe per vincere”

L'ex calciatore ha detto la sua sul momento della squadra bianconera e ha sostenuto che con il tecnico dell'Inter a Torino la situazione sarebbe diversa

A Tiki Taka si è parlato tantissimo della Juventus, del suo momento, della partita che dovrà giocare contro il Napoli. Ma ha fatto discutere anche le affermazioni di Ciccio Graziani: «Dopo la partita contro il Benevento, quella dopo il Crotone o contro il Verona hanno parlato solo di approccio alla partita sbagliato, del fatto che non erano concentrati. Ma sono successe cose incredibili alla Juve , in questa stagione ed è mancato un aspetto basilare per il calcio. Questa è una squadra che non ha mai avuto un gioco», ha detto.

«Non ho detto questo», ha risposto ancora Graziani. «In alcuni momenti ha anche giocato bene, ma non ha un gioco se guardiamo alla totalità della stagione. E dico anche un'altra cosa. Se cambiamo i due allenatori, mi porto Conte ad allenare questa Juventus, questa Juventus con Conte starebbe lottando per vincere. Non so se vincerebbe il titolo alla fine, ma starebbe lottando per vincere. Non voglio dare troppe responsabilità a Pirlo, la società ne ha altrettante e anche i giocatori. Ma se una squadra gioca male, la colpa di chi è? Manca il gioco, non manca l'anima. Hanno 4-5 elementi che hanno la storia: Bonucci, Chiellini, Buffon, Ronaldo e ci sono anche dei giocatori bravi tra i giovani», ha concluso.