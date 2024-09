Thiago Motta: “Juve non ha preso ancora gol. Vlahovic leader positivo”

Penso che sia mancato l'insistere. Avere la tranquillità per capire il momento, il ritmo, la sovrapposizione. Abbiamo giocatori che possono ancora migliorare. Gli spazi con la Roma sono minori, è difficile giocare tra le linee e avendo pazienza si possono colpire al momento giusto creando le situazioni per aprirli. Oggi ci è mancato questa cosa qui. Ma non sono preoccupato: è stata una gara equilibrata, contro una grande squadra. Non abbiamo ancora preso gol. Sicuramente in fase offensiva possiamo fare meglio.