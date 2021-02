Pirlo: “CL obiettivo Juve, in corsa anche in campionato. Non siamo preoccupati”

Prima della partita contro il Porto l'allenatore bianconero ha parlato dell'obiettivo Champions e della sconfitta con in Napoli

Ha parlato della partita con il Porto e dell'obiettivo Champions. Ma si è riferito pure al campionato e all'ultimo blackout della sua Juventus . Andrea Pirlo, alla vigilia della sfida valida per gli ottavi, ha detto: «La CL è un obiettivo di inizio stagione, un sogno perché è una competizione importante, poi non tutti i sogni si avverano: l’importante è crederci e sapere di essere una squadra che può arrivare fino in fondo in questa competizione».

«Iniziamo la stagione cercando di centrare tutti gli obiettivi e siamo in corsa su tutti i fronti. Abbiamo vinto la Supercoppa, siamo in finale di Coppa Italia, siamo ancora in Champions e siamo ben messi in campionato. Col Napoli abbiamo fatto una buona partita, è mancato solo il risultato: non siamo preoccupati», ha aggiunto l'allenatore della Juventus.