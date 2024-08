Niente Juventus per Jean-Clair Todibo: il difensore francese va al West Ham, affare in prestito con obbligo di riscatto

"Jean-Clair Todibo al West Ham, here we go! Affare completato. Todibo, il suo agente e il direttore del West Ham Tim Steidten stanno viaggiando verso Londra proprio ora. Prestito con obbligo di riscatto a 40 mln di euro più una % sulla futura rivendita. Visite mediche in programma per oggi", scrive Romano.