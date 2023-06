SM – Uefa irritata con la FIGC: Juve non sarebbe stata punita a sufficienza

L'UEFA sarebbe irritata con la FIGC perché avrebbe voluto che fosse la Federazione italiana ad escludere dalle Coppe europee la Juve. Su SportMediaset si legge che in occasione della finale tra Roma e Siviglia, Gravina avrebbe visto Ceferin che avrebbe fatto capire "di non aver molto gradito l'esito dei processi sportivi italiani, che, a suo dire, non avrebbero punito a sufficienza il club bianconero per le vicende su plusvalenze e manovra stipendi".