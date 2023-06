Champions League, la Uefa accetta le scuse di Marciniak: arbitrerà la finale

Szymon Marciniak sarà regolarmente l'arbitro della finale di Champions League tra Inter e Manchester City, in programma sabato 10 giugno. La Uefa, infatti, ha accettato la versione e le scuse del fischietto polacco, finito al centro delle polemiche per aver partecipato a una manifestazione di estrema destra : "Sulla base delle informazioni fornite, la Uefa conferma che Marciniak svolgerà il suo ruolo di arbitro per la finale di Champions League del 2023".

Queste le parole di Marciniak: "Condanno con tutto il cuore qualsiasi forma di odio, discriminazione o intolleranza, in quanto non hanno posto nello sport o nella società nel suo insieme. Voglio anche sottolineare il mio impegno nella lotta alla discriminazione nel calcio. Sono stato tra i primi arbitri al mondo, e certamente il primo nel mio Paese, ad applicare la 'procedura in tre fasi' in risposta a un grave incidente discriminatorio durante una partita in Polonia.