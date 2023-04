Juventus, Allegri: “Piaccia o non piaccia ma siamo seconda forza della Serie A”

"La squadra non è nervosa, ma serena: le pressioni ci sono sempre, siamo alla Juve, e sappiamo che saranno due mesi importanti": così il tecnico dei bianconeri, Massimiliano Allegri, in conferenza stampa alla vigilia dell'andata dei quarti con lo Sporting Lisbona. "Proviamo a riempire il calendario di maggio, vedremo se saremo bravi e fortunati a passare in Europa League e in coppa Italia - aggiunge l'allenatore della Juve - poi avremo altre nove gare di campionato: abbiamo fatto 59 punti e siamo momentaneamente la seconda forza, piaccia o non piaccia".