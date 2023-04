Adani: “Inter, qualificazione chiusa. Se applicata, sa far bene tutto”

Lele Adani, ex calciatore, ha commentato durante la Bobo TV la vittoria dell'Inter in Champions League sul campo del Benfica

Lele Adani, ex calciatore, ha commentato durante la Bobo TV la vittoria dell'Inter in Champions League sul campo del Benfica: "Benfica-Inter è stata una gran partita, ma nella prima ora sembrava City-Bayern al rallenty. Quando diciamo che l'Inter è superficiale, vogliamo che sia questa: se fai così col Benfica, devi farlo anche in campionato.