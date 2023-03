Juventus, Calvo: “Questione stipendi con Dybala? Sono sorpreso che…”

Queste le sue considerazioni: "Sicuramente è una partita importante, non credo sia una partita da dentro o fuori, noi guardiamo sempre due classifiche, una che dice che siamo 9 punti dietro la Roma, abbiamo 35 punti, e una invece che dice che abbiamo 50 punti e quindi siamo 6 punti davanti alla Roma. Noi come abbiamo sempre detto ragioniamo partita per partita, è sempre importante vincere la prossima, per cui per noi è importante vincere stasera. Di Maria? Sicuramente è leader tecnico e leader dello spogliatoio, per cui è un giocatore molto importante. Noi i giocatori importanti li vogliamo sempre tenere, stiamo parlando, diamo tempo al tempo. Le negoziazioni le facciamo, dietro le quinte, a luci spente, poi quando avremo qualcosa da annunciare lo annunceremo, ma siamo fiduciosi".

"Rimpianto Dybala? Un giocatore importante della Juventus per 7 stagioni, sicuramente è un campione. Oggi è un giocatore della Roma, per cui noi guardiamo ai giocatori della Juve, noi guardiamo al presente e al futuro della Juventus e non ci voltiamo indietro. Questione stipendi arretrati? Da italiano che ha vissuto tanti anni all'estero sono sempre sorpreso quando leggiamo sui giornali che escono notizie su altri che in teoria dovrebbero essere coperti da vincolo. Questi atti, di tutti questi verbali che sono usciti sui giornali, chiaramente sono in mano ai nostri avvocati che se ne stanno occupando, però ci tengo a precisare che nessuno di questi atti è stato ancora vagliato da un giudice, per cui i processi e i giudizi si fanno nei tribunali e al momento non possiamo aggiungere nulla di più".