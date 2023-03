Inter, il gesto di Lautaro: dopo il gol un chiaro messaggio alla Curva

Si è rimessa in moto l' Inter. I nerazzurri hanno sfoderato una prova d'orgoglio e compattezza contro il Lecce per spazzare via la delusione generata dalla gara con il Bologna della settimana scorsa.

L'argentino, sempre in campo col giusto approccio, ha confermato ancora una volta la leadership acquisita nell'ultimo periodo con un gesto durante l'esultanza: come riferisce il bordocampista di DAZN, ha indicato per due volte proprio Dumfries, autore dell'assist e fino a quel momento beccato dalla Curva e dallo stadio in generale per la prestazione non proprio eccellente. Così facendo, Lautaro ha voluto sottolineare i meriti del compagno e invitare i tifosi presenti a sostenerlo. C'è bisogno dell'aiuto di tutti in questo momento e l'argentino, sempre più riferimento e capitano, ha mandato un chiaro messaggio all'intero ambiente.