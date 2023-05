Allegri, con chi ce l’hai? “Noi non ci siamo mai lamentati degli arbitri. A inizio anno…”

L'allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Cremonese

Soddisfatto del lavoro fatto nella crescita dei giocatori con poca esperienza in un top club? — “Stiamo facendo un buon lavoro per far crescere i giocatori dal punto di vista tecnico, tattico e di esperienza. Siamo secondi in classifica e questo a inizio campionato, soprattutto per come sono andate le cose, era difficile. A tutte le età bisogna arrivare al campo con la voglia e la determinazione di volersi migliorare”.

Com'è lo stato d'animo del gruppo in questo periodo? — "Il morale è buono, dopo il gol col Siviglia all'ultimo è ancora più buono. Ci dà la possibilità di andare laggiù e giocare una finale alla pari. Poi in campionato noi dobbiamo fare il nostro ossia rimanere tra le prime 4, ora dobbiamo difendere il secondo posto. Una volta che in campo abbiamo fatto il nostro dovere, sulle cose esterne non possiamo fare niente".

La sensazione di giocare contro tutto e tutti vi dà o toglie energie? — "Sì, il fatto di dover fare una cosa importante dopo un'annata così... Poi noi non ci siamo mai lamentati di arbitri, robe. Anche su fatti oggettivi. Dobbiamo pensare al campo altrimenti perdiamo energie importanti. L'altro giorno col Siviglia la squadra negli ultimi 6 minuti è stata molto brava a gestire la palla e cercare con tecnica la soluzione migliore per pareggiare. In quel momento lì dopo l'episodio di Rabiot si poteva perdere ordine e magari subire il 2-0. Tutte le cose che ci sono successe quest'anno noi l'abbiamo trasformate in opportunità. Ora negli ultimi 20 giorni dobbiamo raccogliere il massimo".

(Fonte: TMW)