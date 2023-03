Lombardo (ex Juve): “Atalanta e Udinese facevano da banca. Carte che non dovevano uscire…”

Emergono altre dichiarazioni di Maurizio Lombardo, ex segretario della Juventus ora alla Roma, agli inquirenti in merito all'inchiesta Prisma

Nell’audizione del 17 febbraio Maurizio Lombardo , ex segretario della Juventus ora alla Roma , ha parlato per quasi 6 ore riguardo agli sviluppi dell'inchiesta Prisma, che ha travolto in pieno il club bianconero. Con alcune dichiarazioni riportate dall'edizione torinese del Corriere della Sera, Lombardo parla così del rapporto di mercato che la Juventus intratteneva con alcuni club, in particolare Udinese e Atalanta:

"Side letter? Erano tenute in una cartellina di Juventus e ce l’avevo io, sempre con me, in una valigetta. Poteva capitare che mi chiamassero a ogni ora e volessero sapere che cosa c’era scritto (Paratici chiamava anche di notte). Io sapevo che erano documenti che era meglio non uscissero (...). Rapporti con altri club? L’Udinese ti ha fatto un po’ da banca; ti ha permesso di fare plusvalenza, immettendo anche la clausola sulla decadenza dalla facoltà di acquisto (riguardo all'affare Mandragora, ndr). Atalanta? Un’altra banca per la Juventus".