Musmarra: “Inter, non credo resterà Inzaghi. Al suo posto può arrivare una lieta sorpresa”

Negli studi di Telelombardia durante la trasmissione "Top Calcio 24", Alfio Musmarra ha fatto il punto sul futuro della panchina dell'Inter , non escludendo affatto sorprese. Ecco le sue parole:

"Inzaghi non credo proprio sarà ancora allenatore dell'Inter, però potrebbero esserci delle liete sorprese per la panchina dell'Inter, tutti parlano di Motta, però vediamo magari potrebbe andar meglio di quello che tutti pensano. Ovviamente oggi di scritto non c'è nulla".