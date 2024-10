Dopo l'infortunio al crociato rimediato in Nazionale il club francese non tratterrà il calciatore che comunque avrà bisogno di un lungo periodo di riabilitazione

Nelle scorse ore ha parlato di lui Roberto De Zerbi, l'allenatore dell'Olympique Marsiglia. «Non so se potrà tornare a giocare entro la fine della stagione. Sono molto dispiaciuto per lui perché è un giocatore molto giovane, ha l'età di mio figlio ed è molto forte nonostante la sua giovane età. Qui non ha potuto dimostrarlo troppo perché è arrivato infortunato dalla Copa America con l'Argentina. Ha ricominciato tardi, si è infortunato di nuovo ed è andato in Nazionale. Spero che torni più forte e possa riprendersi velocemente. Gli auguro di tornare presto da noi o da un altro club», ha detto il tecnico.

In Francia, a proposito del giocatore di proprietà dell'Inter, scrivono che dopo la rottura del crociato rimediata in Nazionale il club francese ha intenzione di separarsi dal giocatore. Il sito goal.com, versione francese, sottolinea che "la storia di Valentin Carboni con l'OM sta per finire. L'infortunio ha costretto il Marsiglia a rivedere i propri piani per il giocatore e vorrebbe interrompere il prestito del giocatore che quindi tornerà all'Inter nelle prossime settimane". Conferme che arrivano rispetto a quanto scritto in Italia anche da La Gazzetta dello Sport rispetto al rientro del giocatore ad Appiano.