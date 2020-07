Klopp vs Lampard, volano stracci: “Rispetto l’adrenalina ma deve imparare a…”

“Non siamo arroganti”. Jurgen Klopp ‘perdona’ Frank Lampard per la sfuriata durante Liverpool-Chelsea, ma non ha digerito le dichiarazioni del collega a fine partita, quando ha accusato i Reds di arroganza.

“Prima Frank aveva ancora l’adrenalina della partita e questo lo rispetto, in quelle situazioni si dice di tutto, ti lasci prendere dall’emozione, era venuto qui per conquistarsi la qualificazione in Champions. Quello che deve imparare è parlare dopo che la partita è finita. Al triplice fischio, da sportivo vero, devi lasciarti tutto alle spalle ma non lo ha fatto e questo non mi è piaciuto”.

Domenica si chiuderà la stagione del Liverpool con la trasferta a Newcastle “ma a metà agosto il circo riparte e dobbiamo restare affamati. Abbiamo visto mercoledì che la distanza fra noi e il Chelsea non è di 30 punti. Proveremo a migliorare tutto, dobbiamo essere una squadra contro la quale nessuno vuole giocare. Un po’ già lo siamo ma possiamo fare di più”.