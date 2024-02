Leao: “Milan-Scudetto? Mancano tante gare, difficile ma non impossibile”

Da Skysport le parole del giocatore del Milan, Rafael Leao , dopo la vittoria contro il Rennes in Europa League. Il giocatore ha risposto anche ad una domanda sulla lotta scudetto e ha sottolineato che per i rossoneri non è ancora finita.

«Mi mancava il gol per la fiducia. Ringrazio i tifosi per il sostegno che ho avuto e anche i miei compagni, mi hanno fatto sentire in famiglia. Se guardiamo al quinto posto o allo scudetto? Sì, ci mancano tante gare: è difficile però non impossibile. Sappiamo che ogni gara di campionato è importante, dobbiamo rimanere concentrati fino alla fine, siamo forti, stiamo facendo bene, siamo riusciti a battere un avversario difficile. Siamo forti, abbiamo fiducia di arrivare al top», le dichiarazioni rilasciate.