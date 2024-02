Lecce, D’Aversa ritrova un titolare verso l’Inter: buone notizie dall’allenamento

Buone notizie in casa Lecce in vista della prossima sfida contro l'Inter: un titolare torna a lavorare in gruppo

Buone notizie in casa Lecce in vista della prossima sfida contro l'Inter: la grande novità di oggi è che Lameck Banda è tornato a lavorare in gruppo. Intera seduta con i compagni con l'attaccante zambiano che quindi torna a disposizione per la sfida contro l'Inter di domenica pomeriggio. Verrà convocato e le prossime sessioni serviranno per valutare ulteriormente le sue condizioni in ottica gestione, fra una maglia da titolare e un possibile utilizzo a gara in corso.