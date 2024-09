“Cessione Osimhen in Turchia? Il prestito va benissimo, risparmiare per un anno ci sta, ma la lungimiranza. C’è stata l'ottenere un prolungamento di contratto di un'ulteriore stagione per prendere tempo in vista di una futura cessione. E' stata una extrema ratio. Ben vengano le società che mostrano i muscoli, come il caso in questione, però la gestione generale non è stata delle migliori. Che voto do al mercato in entrata? Con un altro difensore di spessore, un bell'8.5; senza, invece, 8".