Dall’Inter alla Juve, dal Milan alla Roma: tutti i rigoristi per il fantacalcio

BOLOGNA - Ci sono pochi dubbi sul primo rigorista del Bologna, che è Riccardo Orsolini. 3 su 3 nello scorso campionato e già uno su uno quest'anno. In carriera, è uno specialista assoluto da 16 su 18: rimane lui la prima scelta. Come principale alternativa occhio al nuovo arrivato Thijs Dallinga, 8 segnati e 5 sbagliati, nell'ultima stagione 2 segnati e 2 sbagliati. Non ancora un vero e proprio specialista infallibile, ma proverà a insidiare Orso, anche se in partenza inizia dietro e soprattutto si gioca il posto con Castro. Quando tornerà dall'infortunio, occhio anche a Lewis Ferguson: specialista dal dischetto da 15 su 16 (ma nessuno al Bologna), sulla carta è più specialista di Dallinga che però è una prima punta. Ma davanti a tutti c'è Orsolini.

INTER - Lo specialista assoluto di casa Inter sui rigori è Hakan Calhanoglu. 41 su 45 in carriera, numeri impressionanti, in nerazzurro non ne ha mai sbagliato uno finora. Se in campo, calcia lui e non c'è alcun dubbio. Due su tutte le alternative: Lautaro Martinez, 16 segnati e 8 sbagliati (di cui 2 l'anno scorso) e Mehdi Taremi, 54 segnati e 9 sbagliati. Numeri alla mano, più l'iraniano del Toro, ma l'ex Porto non dovrebbe essere titolare in partenza. Quindi, alle spalle di Calha, dipenderà molto, oltre da chi sarà in campo tra i due attaccanti, da quella che sarà la scelta di Lautaro, che sa di non essere un grande rigorista. L'anno scorso ha fatto un passo indietro lasciando i rigori a Calhanoglu, vedremo se se la sentirà di essere almeno il vice.

JUVENTUS - Il primo rigorista della Juventus, in partenza, rimane Dusan Vlahovic. Quest'anno uno su uno fin qui, contro il Verona, senza altri rigoristi in campo. In carriera 23 su 27, con due errori nella passata stagione. Vuole tenersi i penalty a tutti i costi, ma dal mercato sono arrivati tre specialisti veri, che si candidano come vice. I tre nomi sono Nico Gonzalez (18 segnati e 3 sbagliati di cui 2 l'anno scorso), Douglas Luiz (6 su 8 in carriera, si è specializzato solo l'anno scorso) e soprattutto Teun Koopmeiners, che ha segnati 36 e falliti 7. Difficile dire chi possa essere il vice Vlahovic (o se addirittura uno di loro potrà insidiare il serbo), con Motta non si può mai escludere nulla. Va tenuto in considerazione anche Milik quando non c'è Vlahovic, perché è il suo vice nel ruolo di prima punta.

LAZIO - Lo specialista numero uno è partito, era Ciro Immobile. Per quest'anno si candida come primo rigorista Mattia Zaccagni, che ha già calciato alla prima con Castellanos in campo. In carriera 5 su 5. Un'altra opzione è arrivata dal mercato, è Boulaye Dia (9 su 9 in carriera). Zaccagni gli parte comunque davanti sulla carta. L'altra opzione, da 13 su 15 in carriera, è il TatyCastellanos. L'argentino aveva provato a chiedere a Zaccagni di calciare, contro il Venezia. Dia potrebbe insidiare Zaccagni più di Castellanos, ma comunque le due punte sono entrambe buone opzioni alternative. La quarta scelta dovrebbe essere Mattéo Guendouzi, 2 su 2 in carriera e uno in preseason in amichevole.

MILAN - Il rigorista era Giroud, ma è partito. Per il sostituto del francese ovvero Alvaro Morata 14 rigori segnati e 4 sbagliati, nell'ultima stagione ne ha calciato uno e lo ha fallito. Non è un vero e proprio specialista dal dischetto, l'ultimo realizzato risale al 2021/22 in nazionale. Da quel momento, ne ha calciati due e sbagliati due. È comunque un rigorista e contro il Torino è arrivato un indizio: era pronto a calciare e aveva il pallone sotto al braccio, prima che il Var revocasse il penalty. Non vuol dire con certezza assoluta che sarà lui il primo rigorista per tutta la stagione, ma è comunque un segnale. Morata c'è e vuole tirare, se la sente. Da qui alla fine della stagione la contesa sarà principalmente con Christian Pulisic (9 su 9 in carriera) e Theo Hernandez (4 su 6 per lui). Sono i principali candidati oltre a Morata, ma non sono da escludere sorprese. Se ci saranno rigori in assenza di Alvaro potrebbero arrivare risposte importanti. Se Morata non è in campo, anche Abraham, suo vice, è un’opzione (16 su 19 in carriera).

NAPOLI - È arrivato Romelu Lukaku e allora non dovrebbero esserci dubbi, salvo sorprese il rigorista sarà lui. In carriera 37 segnati su 43, all'Inter era infallibile ma ha stupito alla Roma che non è stato un rigorista (un errore e poi non si è più presentato sul dischetto). Conte però gli ha sempre dato la massima fiducia. In sua assenza in pole c'è Matteo Politano, 10 su 14 in carriera. Poi occhio a Khvicha Kvaratskhelia, 6 su 10 in carriera.

ROMA - Paulo Dybala è rimasto alla Roma e resta anche il principale rigorista. Un vero specialista da 39 rigori segnati in carriera e 5 sbagliati. Quando gioca, lui è sempre in pole ed è la prima scelta. Da capire chi potrà calciare quando non è in campo, ci sono molti specialisti. Si candida innanzitutto il nuovo arrivato Artem Dovbyk, 22 i rigori realizzati e 5 gli errori. Nell'ultima stagione ne ha segnati 6 e sbagliato 1. Ma occhio anche a Paredes che l'anno scorso ha fatto 3 su 3 dal dischetto in campionato. Completano il quadro dei rigoristi Pellegrini (un rigore in amichevole) e Soulé (si è specializzato al Frosinone). A volte potrebbero anche mettersi d'accordo i giocatori in campo.