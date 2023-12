Locatelli: “Siamo secondi e abbiamo pareggiato una gara. La fame è la stessa”

«Chiaro che c'è rammarico. Il punto è arrivato ma volevamo venire a vincere a Genova, per il nostro obiettivo questa era una partita da vincere, però così non è stato e dovevamo sfruttare le occasioni. Abbiamo incassato gol a pochi minuti da inizio secondo tempo e questo non ci deve succedere. Ora pensiamo al Frosinone». Così Manuel Locatelli, giocatore della Juve, ai microfoni di DAZN, dopo il pari per uno a uno contro il Genoa.