«Non siamo riusciti a fare quanto abbiamo fatto nel primo tempo, ma non volutamente. Per noi era fondamentale vincere per il morale, perché è stato un periodo difficile, quindi oggi era importante vincere ed è quello che conta». Manuel Locatelli, centrocampista della Juve , su DAZN, ha parlato degli obiettivi bianconeri ma anche della lotta scudetto andata in scena in questa stagione e che si è arrestata ad un certo punto per errori della squadra di Allegri , come ha sottolineato lo stesso allenatore che ha detto: "Abbiamo sbagliato nel nostro miglior momento".

Locatelli ha anche aggiunto: «Quanto conta il gruppo? Noi dobbiamo guardare in faccia noi stessi, abbiamo fatto partite veramente brutte, giusto guardarsi in faccia e lo abbiamo fatto. Il gruppo è unito e la sfida è con noi stessi, siamo una squadra forte ma dobbiamo crederci quindi ora dobbiamo qualificarci in CL e andare in finale di Coppa Italia. Che stagione sarebbe con questi due obiettivi centrati? Ci siamo visti vicino all'Inter, dobbiamo essere onesti, ci siamo visti lì e la delusione è stata tanta, così l'abbiamo pagata nelle gare che abbiamo perso dopo. Sicuramente, l'obiettivo dichiarato dall'inizio era tornare in CL quindi quello è un aspetto importante e cambierebbe tanto da vincere o non vincere la Coppa Italia, bisogna essere onesti. L'anno scorso in una stagione travagliata, un disastro tra tutto, siamo comunque riusciti ad ottenere un buon risultato. Quest'anno tornare a vincere un trofeo e ritornare in Coppa sarebbe importantissimo».