CdS – Corsa Champions, Lotito vuole la qualificazione e promette ai suoi un bonus

La lotta Champions è ancora aperta. La qualificazione nella Coppa dalle grandi orecchie per la prossima stagione è ancora un obiettivo per diversi club italiani. Lazio compresa. E a proposito della società biancoceleste, arriva dal Corriere dello Sport la notizia secondo la quale Lotito avrebbe pensato di dare ai suoi qualche motivazione in più per conquistare un posto nel torneo della prossima stagione.