Amichevole in famiglia all'Allianz Stadium per la Juventus di Massimiliano Allegri. Al fischio d'inizio del match, i tifosi bianconeri presenti allo stadio si sono subito fatti sentire: "Noi Lukaku non lo vogliamo", hanno cantato in coro. La società sta lavorando allo scambio con Dusan Vlahovic (oggi titolare) con il Chelsea, ma il popolo juventino per il momento si schiera contro lo scambio.