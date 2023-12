Ex Inter, abbraccio in zona mista tra Biraghi e Lukaku: “Ci siamo detti…”

Poi a DAZN, il calciatore viola ha spiegato: «Ci siamo chiesti come stanno le nostre rispettive famiglie, che è la cosa più importante. La partita? Dopo certi risultati non vai a casa pienamente soddisfatto. C'erano delle situazioni che potevamo sfruttare meglio, non è tutto negativo o positivo. Abbiamo fatto una buona partita in un campo difficile e quando ci ricapiterà di giocare con la Roma in nove? Per questo c'è un po' di amarezza. Siamo cresciuti sotto tanti punti di vista ma la Fiorentina può crescere di più, abbiamo lasciato punti indietro che non puoi lasciare se vuoi stare nei primi posti della classifica. Il processo di crescita è in corso e siamo contenti perché stiamo facendo bene. Se ci sono margini di miglioramento si lavora con entusiasmo. Giochiamo contro le big a testa alta? Abbiamo una grande identità data dal mister da quando è arrivato, poi in campo andiamo noi e a volte ci manca furbizia, cattiveria. Ma il fatto che la gente vede che ce la giochiamo, da capitano, mi fa molto piacere».