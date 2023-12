Mourinho e il pizzino a Rui Patricio: ecco come ha mandato un messaggio ai suoi

Ha creato un precedente, ma Mourinho è così, sorprende sempre tutti. Questa volta ha scioccato un raccattapalle a bordo campo e forse pure il suo portiere Rui Patricio. Perché per far arrivare un indicazione tecnica all'estremo difensore ha affidato al ragazzo a bordo campo un pizzino, un foglietto sul quale ha scritto quali erano le posizioni da tenere sul calcio d'angolo.

Nessuno dell'area tecnica può muoversi per andare verso il campo, il raccattapalle sì e allora Mou ha trovato il modo di farsi ascoltare dal suo portiere. Prima ha provato a spiegare a parole cosa doveva dire a Rui Patricio. Poi gli ha scritto cosa gli serviva su un biglietto. Il 'postino' di Mou è arrivato dietro la porta dell'estremo difensore, ha aspettato che l'azione finisse e ha dato il biglietto al portiere che non riusciva a capire cosa stesse succedendo fino a quando non gli è stato spiegato che era tutto partito dal suo allenatore.