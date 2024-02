CorSera – Roma, il sogno di Lukaku: farsi rimpiangere dagli ex compagni

Sfida speciale alle ore all’Olimpico per Romelu Lukaku. Per la prima volta affronterà nel suo nuovo stadio gli ex compagni dell’Inter dopo quanto accaduto in estate. Ne parla così il Corriere della Sera oggi in edicola: "Quella dell’andata fu la partita dei fischietti (proibiti) e delle app scaricate sugli smartphone per scatenare l’inferno ogni volta che toccava il pallone. Per Romelu Lukaku la gara del 29 ottobre scorso, a San Siro, davanti al pubblico che non gli perdonava di aver flirtato in estate con la Juventus, fu un dolore quasi fisico. Toccò pochi palloni, prese una valanga di insulti (ma nessun comportamento degenerò) e perse la partita. Volatilizzati i 57 gol segnati in 97 presenze con la maglia dell’Inter. Sembra un secolo fa. Adesso, sulla panchina della Roma che fu di José Mourinho, c’è Daniele De Rossi, che ne ha vinte tre di fila ma dato che le avversarie si chiamavano Verona, Salernitana e Cagliari sembra quasi che quei 9 punti non contino. La sfida contro l’Inter — come quella di giovedì prossimo, in Europa League, a Rotterdam contro il Feyenoord — alza l’asticella, però sono proprio partite come quella di oggi (naturalmente lo stadio è sold out) che marcano la differenza.