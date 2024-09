Lukaku: “Non al 100% ma segno? Conta vincere e per noi ogni gara è una finale”

«Meret? Ha salvato la squadra contro il Parma e anche oggi, importante avere un portiere così perché poi noi attaccanti sappiamo cosa fare, buttarla dentro come oggi e siamo tutti contenti. Conte dice che non sono al cento per cento ma segno? Quello che conta sono le vittorie, dobbiamo continuare così e sappiamo che ogni gara è una finale. Ci riposiamo e ci prepariamo per settimana prossima e una nuova battaglia». Romelu Lukaku ha parlato così ai microfoni di Skysport dopo la vittoria del Napoli per quattro a zero contro il Cagliari.