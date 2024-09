Le parole dell'ex calciatore sul belga che è tornato a giocare in Serie A dopo l'esperienza con l'Inter e con la Roma

Manuele Giaccherini, su DAZN, ha parlato di Romelu Lukaku, del suo ritorno in Serie A dopo l'ultima avventura alla Roma. Il calciatore belga, che con l'Inter di Conte ha vinto lo scudetto prima di tornare al Chelsea e chiedere poi di rientrare a Milano, non è andato in Nazionale e ha lavorato con Conte e il suo staff nei giorni scorsi.